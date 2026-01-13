Credit: Bandcamp

Si rivedono i deary che finalmente annunciano il loro album di debutto, “Birding“, atteso il 3 aprile.

Le prime uscite della band sono sempre state per la Sonic Cathedral, mentre ora il gruppo ha firmato con la storica Bella Union, svelando, con “Seabird”, il primo assaggio da questo esordio molto atteso.

La band ne parla così: “Una favola, la storia di una persona che implora un uccello onnipotente e chiede: ‘Quando andrà tutto meglio?’. Volevamo ricreare quel tipo di maestosità, quella sensazione di insignificanza rispetto al mondo in generale. In questo senso, è l’introduzione perfetta al resto del disco…“.

Confermata anche la nuova formazione a tre, che vede Ben Easton (chitarra), Dottie Cockram (voce, chitarra) e Harry Catchpole (batteria).

“Mi sono appassionata alla lettura di libri sugli uccelli e a tutte queste storie storiche e poesie su di loro“, dice la cantante/chitarrista Dottie. “Si trovano queste bellissime immagini di uccelli che rappresentano la speranza, ma sono anche animali. Alcuni di loro, come gli avvoltoi e i corvi, sono un segno di morte per alcune persone. Rappresentano tutti questi elementi diversi, che secondo me riassumono gran parte dell’album“.

“L’album parla delle conseguenze umane“, spiega Ben. “Le conseguenze sugli altri, sulla nostra mente, sulla salute mentale, sulla natura. Un’idea che ci è sembrata piuttosto tangibile è quella che gli esseri umani producono le conseguenze più gravi sugli esseri innocenti, vulnerabili e senzienti, come gli uccelli, per esempio. Questo si ricollega alla vulnerabilità del nostro io interiore, o del bambino che è in noi, che si abbina alla copertina dell’album: un bambino che cerca di volare. È molto etereo, ma ha anche molte sfumature tristi“.

