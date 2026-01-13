I Converge hanno pubblicato il nuovo singolo “We Were Never The Same”.

Il brano è tratto dal prossimo album della band, “Love Is Not Enough“, che uscirà proprio tra un mese, il 13 febbraio, per Epitaph/Deathwish.

Jacob Bannon dice: “Ho scritto queste parole nel parcheggio di un’agenzia di pompe funebri mentre riflettevo sulla perdita. Perché ci riuniamo per piangere, ma non per ricordare? È una domanda sincera che mette a nudo le nostre distrazioni e i nostri difetti collettivi. Il dolore porta chiarezza: dobbiamo tutti migliorare“.