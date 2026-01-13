Credit: Colin Medley

A distanza di quasi tre anni da “Could Have Done Anything”, Charlotte Cornfield tornerà il prossimo 27 marzo con il suo sesto LP, “Hurts Like Hell“, che segna il suo debutto con la Merge Records, con cui ha appena segnato un nuovo contratto.

Il nuovo disco della canadese è il primo che registra dalla nascita di sua figlia nel 2023, un punto di svolta per lei come persona e come artista. I temi ricorrenti dell’album, la crescita personale e il rinnovamento, la perseveranza dell’amore attraverso le difficoltà, la vergogna e l’imbarazzo, affondano le loro radici proprio lì.

La musicista nativa di Toronto spiega:

Quell’esperienza mi ha tirata fuori da me stessa e mi ha dato una visione diversa delle cose. La vulnerabilità, la fragilità e la selvaticità di tutto ciò mi hanno reso meno concentrata su me stessa, più distaccata.

Questo cambiamento di prospettiva è evidente non solo nel suo approccio ai testi, che ora danno voce a personaggi e temi che vanno oltre la sua mente, ma anche nel modo in cui ha affrontato la registrazione. “Hurts Like Hell” è l’album più sincero e pieno della sua carriera, nonché il suo lavoro più collaborativo fino ad oggi.

Ad anticipare la release ecco il nuovo singolo, la title-track “Hurts Like Hell”, accompagnato da un video diretto da Scott Jacobson.

Charlotte deice del brano:

Questa canzone parla di qualcuno che supera profonde insicurezze e inibizioni e si mette in gioco. I due personaggi della canzone hanno chiaramente vissuto molto dolore e stanno cercando di superarlo per entrare in contatto l’uno con l’altro. È una storia d’amore tra persone timide. L’approccio con pedal steel, band al completo e influenze country mi è sembrato perfetto per questo brano e il coro di Buck lo ha reso davvero speciale.

“Hurts Like Hell” Tracklist:

1. Before

2. Hurts Like Hell

3. Lost Leader

4. Lucky

5. Living With It

6. Number

7. Squiddd

8. Kitchen

9. Long Game

10. Bloody And Alive