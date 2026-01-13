José González viaggia verso il suo nuovo album. Il cantautore, dopo il singolo “Pajarito”, ora ritorna con un brano che prende in prestito il titolo dal poeta gallese Dylan Thomas, ovvero “Against The Dying Of The Light“, title track del nuovo disco che uscirà il 27 marzo.

Per lo stesso Gonzales, l’album “è una riflessione su come creiamo ostacoli alla prosperità umana aggrappandoci ostinatamente a ideologie dogmatiche in cui le persone seguono individui che fingono di sapere cose che non sanno. Queste sono canzoni su come possiamo guidare l’umanità verso la prosperità a livello individuale e collettivo. Possono essere ascoltate solo per i suoni, le armonie e i ritmi, ma i testi hanno lo scopo di ispirare le persone a impegnarsi e ad agire collaborando per risolvere i problemi collettivi“.

Sul brano “Against The Dying Of The Light” José González commenta: “È una canzone che riflette sull’umanità nel 2025, sull’accettare chi siamo e cosa ci ha portato qui, dato che il passato non può essere cambiato. Poi sul rifocalizzare la nostra attenzione sulle sfide future, come gli incentivi perversi e gli algoritmi che non sono in linea con la prosperità umana. E anche se abbiamo enormi opportunità con le nuove tecnologie che alla fine possono progettarsi e copiarsi da sole, non dobbiamo costruirle subito se hanno il potenziale di renderci obsoleti. Possiamo ribellarci contro questi replicatori, ribellarci contro la morte della luce“.

Tracklist