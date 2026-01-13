credit: Charles Peterson

Venerdì 3 aprile 2026, i sunn O))) pubblicheranno il loro primo album full-length omonimo per Sub Pop.

“sunn O)))” è stato co-prodotto e mixato dalla band insieme a Brad Wood (Hum, Tar, Sunny Day Real Estate, Liz Phair) ed è stato registrato presso i Bear Creek Studios di Woodinville, Washington, nel gennaio 2025. È ora possibile ascoltare il brano di chiusura dell’album, “Glory Black”.

A incorniciare visivamente l’album ci sono due dipinti del compianto artista americano Mark Rothko, uno sulla copertina frontale e uno sul retro, con artwork invertito per le edizioni UK ed europee. Le edizioni CD e LP includono inoltre ampie liner notes firmate dallo scrittore Robert Macfarlane, il cui romanzo del 2025 “Is a River Alive?” è tra le numerose fonti di ispirazione per l’album. Illustrazioni dell’artista francese Élodie Lesourd sono presenti anche nelle buste interne del vinile e nel merchandise dedicato.

Da quasi 30 anni, sunn O))) – Stephen O’Malley e Greg Anderson – spingono i confini della musica heavy, muovendosi tra avanguardia e rock per forgiare uno stile immediatamente riconoscibile. Oggi i sunn O))) tornano con il loro primo album di materiale inedito dai tempi dell’acclamato “Pyroclasts” del 2019. Il loro decimo album – nonché debutto per Sub Pop – dimostra la piena padronanza del duo nel gestire tempo e spazio, luce e oscurità, oltre alla volontà di far evolvere il loro inconfondibile suono verso nuove e audaci forme.

L’album omonimo sunn O))) è stato registrato ai Bear Creek Studios di Woodinville, Washington, con Brad Wood. Questo luogo si è rivelato fondamentale per il processo creativo. “La grande sala di registrazione aveva enormi finestre affacciate sugli alberi,” racconta O’Malley. “Potevamo andare a fare escursioni ed essere immersi nel bosco, trascorrere tempo all’aria aperta. Questo è diventato un elemento centrale del progetto.”

Tracklist:



XXANN

Does Anyone Hear Like Venom?

Butch’s Guns

Mindrolling

Everett Moses

Glory Black