Credit: Ben Rayner

Dopo oltre quattro anni dall’uscita di “The Great Dismal“, il prossimo 27 febbraio, via Run For Cover, i Nothing pubblicheranno il loro quinto LP, “A Short History Of Decay”.

Il nuovo album in studio della band di Philadelphia è, a quanto ci dicono le note stampa, il loro lavoro più ampio dal punto di vista sonoro e più diretto dal punto di vista emotivo: una riflessione su grande schermo sul tempo, la verità e il lento disfacimento del corpo.

Oggi arriva un altro estratto, “Toothless Coal”, accompagnato da un video diretto da Don Argott.