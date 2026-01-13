A distanza di quasi tre anni dall’uscita del suo sophomore, “My Soft Machine“, Arlo Parks tornerà il prossimo 3 aprile, via Transgressive Records, con un nuovo LP, “Ambiguous Desire“.

Il nuovo album “Ambiguous Desire” è stato realizzato in gran parte a New York, dove Arlo si è immersa nella comunità creativa della città, ascoltando i fantasmi del passato.

Realizzato insieme al produttore Baird (Brockhampton, Kevin Abstract), la musicista londinese commenta:

Ho ballato più che mai mentre realizzavo questo disco, ho anche stretto più amicizie che mai, mi sono ritrovata nel bizzarro sottobosco delle notti juke di New York, mi sono lasciata andare, ho riso e riso e riso. Questo disco ha il desiderio al centro. Il desiderio è una forza vitale, è un volere, un anelito, uno slancio: siamo tutti vivi perché c’è qualcosa o qualcuno che desideriamo, il desiderio è un motore. Ma è anche misterioso, intricato, casuale, illuminante e UMANO.