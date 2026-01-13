A distanza di quasi tre anni dall’uscita del suo sophomore, “My Soft Machine“, Arlo Parks tornerà il prossimo 3 aprile, via Transgressive Records, con un nuovo LP, “Ambiguous Desire“.
Il nuovo album “Ambiguous Desire” è stato realizzato in gran parte a New York, dove Arlo si è immersa nella comunità creativa della città, ascoltando i fantasmi del passato.
Realizzato insieme al produttore Baird (Brockhampton, Kevin Abstract), la musicista londinese commenta:
Ho ballato più che mai mentre realizzavo questo disco, ho anche stretto più amicizie che mai, mi sono ritrovata nel bizzarro sottobosco delle notti juke di New York, mi sono lasciata andare, ho riso e riso e riso. Questo disco ha il desiderio al centro. Il desiderio è una forza vitale, è un volere, un anelito, uno slancio: siamo tutti vivi perché c’è qualcosa o qualcuno che desideriamo, il desiderio è un motore. Ma è anche misterioso, intricato, casuale, illuminante e UMANO.
Attratta dalle energie della vita notturna newyorkese, oltre che dai ricordi dei suoi anni formativi a Londra, Arlo Parks ha cercato la verità dopo l’orario di lavoro, assaporando la comunità e l’edonismo di quei luoghi.
Il nuovo singolo “2SIDED” è guidato da un impulso magnetico, con la voce soul dell’inglese che presenta aspetti diversi, spesso molto vulnerabili, del suo lavoro.
Parlando del singolo, Arlo racconta:
Al suo centro, “2SIDED” parla di desiderio e tensione. Parla dell’essere colpiti da un lampo di desiderio e del trovare il coraggio di dare voce a quella sensazione, per renderla reale.
“Ambiguous Desire” Tracklist:
1. Blue Disco
2. Jetta
3. Get Go
4. Senses ft. Sampha
5. Heaven
6. Beams
7. South Seconds
8. Nightswimming
9. 2SIDED
10. Luck Of Life
11. What If I Say It?
12. Floette