Come anticipato dalla frontwoman Nicole Laurenne durante il loro concerto al Bronson di Ravenna dello scorso novembre, le Darts pubblicheranno il loro quinto LP, “Halloween Love Songs”, il prossimo 6 marzo, via Adrenalin Fix Music, a distanza di quasi due anni dal precedente, “Boomerang“.

Non ci sono ancora molti dettagli riguardo al nuovo album, ma la band garage-punk di stanza a Seattle condivide oggi un primo estratto, “Midnight Creep” (che avevamo ascoltato proprio a Ravenna), accompagnato da un video diretto da Anthony Cousins.

“Midnight Creep” è nato come una sorpresa quando la bassista Lindsay Scarey ha portato a Nicole un demo intitolato “Phantom Creep”. Nicole stava già scrivendo in silenzio un album a tema Halloween e ha immediatamente intuito l’opportunità di perseguire qualcosa di diverso: un brano dance in stile anni ’60, onesto e spettrale, del tipo che avrebbe potuto andare in onda in un episodio di “Shindig” girato in uno scantinato pieno di macchine del fumo e pipistrelli di cartapesta. Ha ricostruito il brano trasformandolo in una melodia sinuosa e orecchiabile, accompagnata dall’organo; Lindsay ha creato una coreografia semplice e adatta al go-go; e improvvisamente The Darts si sono ritrovati con una hit di Halloween che sembrava allo stesso tempo nuova di zecca e stranamente familiare.