credit: St. Teilo

Il quartetto slowcore londinese deathcrash ha annunciato i dettagli del suo nuovo album, “Somersaults“, che uscirà il 27 febbraio.

I deathcrash – composti da Tiernan Banks, Matthew Weinberger, Noah Bennett e Patrick Fitzgerald – dimostrano come, in queto nuovo album, la loro unione come band non sia mai stata così fondamentale. È un sound che porta con sé il peso di quasi un decennio di amicizia spinta all’estremo: la fiducia, l’esperienza, la vulnerabilità. Qui sono decisamente la stessa band che sono sempre stati: un quartetto di voce, chitarra, basso e batteria che scrive canzoni ai limiti estremi dell’espressività.

Dopo il primo singolo “Triumph”, pubblicato alla fine dello scorso anno, oggi la band pubblica il brano di apertura dell’album e title track, ‘Somersaults’, commentando: “Questo disco nasce dal processo di crescita e dall’abbandono dei sogni adolescenziali. Matt ci ha presentato questa bellissima canzone nostalgica, più o meno completa, e l’ha chiamata ‘Somersaults’ prima ancora che fosse scritto il testo. È diventata quasi immediatamente il simbolo del disco“.

“Penso che questo disco contenga gioia“, aggiunge Weinberger. “Ecco perché ‘questa vita è la vita migliore’ è un grande slogan del disco. Alcune canzoni sono più ansiose, altre più nostalgiche, ma tutte ruotano attorno all’idea che questa è la vita che abbiamo e la stiamo abbracciando“.

Listen & Follow

deathcrash: Facebook