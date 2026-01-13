credit: press

“Tears Before Bedtime” sarà il titolo del nuovo album dei Would-be-goods, la band pop di Jessica Griffin, atteso il 13 febbraio. Sin dal loro album di debutto cult del 1988, “The Camera Loves Me”, pubblicato dalla leggendaria él Records, hanno tracciato un percorso musicale segnato dal loro inconfondibile pop indie chitarristico, con incursioni in altri territori – glam rock, tango, chanson francese…il risultato è stato sempre unico e senza tempo.

Le canzoni di “Tears Before Bedtime” a quanto ci dicono le note stampa bilanciano delicatezza e potenza. Le perfette melodie pop sono interpretate dalla voce splendida e peculiare di Jessica. I suoi testi sono intelligenti e ironici, malinconici e spiritosi. Ogni canzone racconta una storia, accompagnandoci in un viaggio attraverso lo spazio e il tempo, dalla Belle Époque parigina a un caffè per motociclisti della Londra degli anni ’60, da una riva del fiume nell’antica Grecia alla camera da letto di un adolescente degli anni ’70.

Dopo “The Gallopers” è tempo ora di “Dr Love”, altro brano ricco di fascino ed eleganza. Garantisce Skep Wax.

