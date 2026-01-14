Credit: Moni Haworth

La visione dell’arte e del rumore di Kim Gordon è diventata più nitida proprio quando è cambiata: un paradigma di possibilità che, a distanza di quattro decenni, sembra ancora una sfida. L’avventura continua con il terzo album solista dell’artista, “PLAY ME“, che uscirà il 13 marzo per Matador Records. Il singolo “NOT TODAY” (che segue la precedente “BYEBYE25!”) è ora disponibile ed accompagnato da un video diretto dalle fondatrici del marchio di moda Rodarte e registe Kate e Laura Mulleavy, con il direttore della fotografia Christopher Blauvelt. La canzone mette in risalto la tensione poetica nella voce di Gordon. “Ho iniziato a cantare in un modo che non facevo da molto tempo“, dice. “È venuta fuori questa altra voce“.

“PLAY ME” è, a quanto ci dicono le note stampa, essenziale e immediato, ampliando la tavolozza sonora di Gordon. “Volevamo che le canzoni fossero brevi“, dice Gordon della sua collaborazione con il produttore di Los Angeles Justin Raisen (Charli XCX, Sky Ferreira, Yves Tumor) che è continuata anche per questo album “Volevamo farlo molto velocemente. L’album è più concentrato e forse più sicuro di sé. Lavoro sempre sui ritmi e sapevo di volere un album ancora più orientato al beat rispetto al precedente. Justin capisce davvero la mia voce e i miei testi e comprende come lavoro, cosa che ho sentito ancora di più in questo disco“.

“PLAY ME” elabora, nello stile inimitabile di Gordon, i danni collaterali causati dalla classe miliardaria: la demolizione della democrazia, il fascismo tecnocratico della fine dei tempi, l’appiattimento della cultura alimentato dall’intelligenza artificiale, dove l’umorismo nero dà voce all’assurdità della vita moderna. Ma nonostante il suo frequente sguardo verso l’esterno, “PLAY ME” è un disco intimo, in cui l’emotività pulsa, rifiutando affermazioni definitive a favore di una curiosità che spinge Kim Gordon a continuare la sua ricerca, in dialogo con la realtà e in un processo senza fine.

Tracklist:



PLAY ME

GIRL WITH A LOOK

NO HANDS

BLACK OUT

DIRTY TECH

NOT TODAY

BUSY BEE

SQUARE JAW

SUBCON

POST EMPIRE

NAIL BITER

BYEBYE25!