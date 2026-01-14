Flea svela i dettagli del suo album jazz, “Honora“, basato sulla tromba, in uscita il 27 marzo. Il mese scorso, Flea aveva annunciato l’intenzione di pubblicare il suo primo album solista condividendo il singolo di lancio “A Plea”. Ora ne sappiamo di più, come ad esempio il fatto che Flea abbia registrato con una miriade di grandi nomi del jazz contemporaneo. Nel frattempo Flea torna a collaborare con il suo vecchio compagno di band degli Atoms For Peace Thom Yorke, il cantante dei Radiohead, nel nuovo singolo “Traffic Lights”.

“Honora” prende il nome da quello che il comunicato stampa definisce “un amato membro della famiglia“. Flea ha trascorso due anni esercitandosi intensamente con la tromba, anche mentre era in tour con i Chili Peppers. Ha messo insieme un team d’élite di musicisti jazz, tra cui il sassofonista Josh Johnson, che ha prodotto l’album, il chitarrista Jeff Parker, il batterista Deantoni Sparks e la bassista Anna Butterss. Flea dice: “Stare seduto in una stanza e suonare con loro mi ha fatto sentire come se fossi sotto l’effetto di droghe. Ero euforico, in estasi e fluttuavo nello studio. Li adoro, hanno dato davvero il massimo. Mi inchino profondamente“.

L’album include anche contributi del percussionista degli Atoms For Peace Mauro Refosco, di Nate Walcott dei Bright Eyes e di Nick Cave. Oltre ai brani originali, il disco includrà le interpretazioni di Flea e della sua band di “Maggot Brain” dei Funkadelic, “Wichita Lineman” di Glen Campbell e “Thinkin Bout You” di Frank Ocean.

Flea ha co-scritto il suo nuovo singolo “Traffic Lights” con Thom Yorke e Josh Johnson.

Il primo giorno io e Deantoni abbiamo suonato quello che poi è diventato “Traffic Lights”. Qualcosa mi ha ricordato gli Atoms For Peace, quindi l’ho mandato a Thom. Conoscendolo, ho pensato che sarebbe stato un ritmo che avrebbe apprezzato. E avevo ragione, gli è piaciuto. Con una melodia stupenda e un testo che parla di vivere “capovolto” e di come dare un senso alle cose quando ci ritroviamo come siamo adesso. Ognuno ha il proprio modo di affrontare il mondo. Ma lui è semplicemente il figlio di puttana più caloroso, spontaneo e improvvisato che ci sia.

Tracklist:



1 Golden Wingship

2 A Plea

3 Traffic Lights

4 Frailed

5 Morning Cry

6 Maggot Brain

7 Wichita Lineman

8 Thinkin Bout You

9 Willow Weep For Me:

10 Free As I Want To Be