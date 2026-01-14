Credit: press

“A Stain in The Moonlight”, in duetto con la cantautrice americana Tori Sparks, è il nuovo singolo di Andrea Chimenti, meravigliosa anticipazione del suo prossimo album “Del mio cuore in fondo – Collection vol. 1” previsto in uscita il 6 marzo 2026.

Il brano in inglese, uno dei pochi della sua discografia, non a caso arriva a ridosso del decennale dalla scomparsa di David Bowie, artista particolarmente caro a Chimenti, della cui poetica si può assaporare la splendida magia nel brano.

“A Stain in The Moonlight” è una sorta di inedito nel disco: scritto da Andrea ed il figlio Francesco non è mai stato incluso in nessun album uscendo come brano solo digitale allegato al suo ultimo libro di racconti.

In occasione dei 40 anni di carriera, Chimenti torna con il primo capitolo del suo nuovo progetto intitolato “Del mio cuore in fondo – Collection vol. 1″: una raccolta tra i suoi brani migliori, completamente risuonati in una nuova versione emozionante e raffinata, con ospiti e rarità al seguito. Un viaggio musicale che parte dalle origini della sua carriera con i mitici Moda e arriva fino alle produzioni più recenti, attraversando l’intera poetica dell’autore.

La produzione artistica e gli arrangiamenti del disco sono di Andrea Chimenti e Francesco Cappiotti (The Last Drop of Blood). L’album è stato registrato nei prestigiosi studi Sottoilmare di Luca Tacconi per donare ai brani una sonorità e qualità unica ed eccelsa.