I Black Label Society aprono il 2026 in grande stile con l’annuncio di “Engines of Demolition“, il primo album in studio dal 2021, in uscita il 27 marzo su Spinefarm.

Il primo singolo “Name In Blood” è già disponibile.

Zakk Wylde ha iniziato a comporre “Engines of Demolition” nel 2022, durante il Pantera Celebration World Tour, e così è andato avanti fino al 2025. Nello stesso anno ha scritto la sua ballad più intensa e sentita, “Ozzy’s Song”, un brano dedicato all’uomo che ha dato il via alla sua carriera.

“Engines of Demolition è un viaggio sincero tra gli alti e i bassi degli ultimi quattro anni, dall’inizio alla fine: dai momenti più entusiasmanti a quelli più difficili, passando per tutto il resto“, svela Wylde.

Ricordiamo che la band è attesa a Ferrara, il 14 giugno, con Megadeth e Anthrax.

Tracklist:



Name In Blood

Gatherer of Souls

The Hand of Tomorrows Grave

Better Days & Wiser Times

Broken and Blind

The Gallows

Above & Below

Back To Me

Lord Humungus

Pedal To The Floor

Broken Pieces

The Stranger

Ozzy’s Song

