Abbiamo iniziato a seguire gli Sherbet Tone solamente il mese scorso proprio grazie a questa rubrica.
La band di Portland che, da ciò che leggiamo sul suo profilo instagram è nata nel 2023, ha al suo attivo solo un omonimo album, uscito a maggio 2024, oltre a una manciata di singoli.
Il loro primo singolo del nuovo anno si chiama “Olde Gold” e lo potete ascoltare qui sotto.
La canzone gode di ottime melodie, di chitarrine jangly degne della migliore tradizione mancuniana e di un tono dolce-amaro, che la rende molto gradevole: uno spunto indie-pop chitarristico vincente!
Listen & Follow
Sherbet Tone: Bandcamp | Soundcloud | Instagram