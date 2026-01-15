Credit: Johannes Maria Haslinger

A distanza di oltre cinque anni dall’uscita di “Vertigo Days“, il prossimo 13 marzo, via Morr Music, The Notwist pubblicheranno il loro decimo LP, “News From Planet Zombie”.

I Notwist tornano alla ribalta dopo anni di esplorazioni e sperimentazioni con un album ricco di malinconia e positività, delineato attraverso una serie di brani pop emozionanti e intensamente coinvolgenti. È un album che riflette un mondo caotico, ma risponde con calore e generosità, per raggiungere un consolidamento creativo e spirituale. Registrato nella loro città natale, Monaco di Baviera, l’album si ricollega alla sicurezza del locale per esplorare i problemi del globale: un impulso guida che permea le undici canzoni dell’album.

Dopo “X-Ray”, oggi è il turno di “How The Story Ends”, che potete ascoltare qui sotto: il brano è una cover dell’originale essenziale della band Lovers di Georgia/Portland che hanno ascoltato per la prima volta in una vecchia compilation della Kill Rock Stars, alla quale hanno dato un tocco jangly e tintinnante.