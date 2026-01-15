Lo scorso dicembre Kaos, storico rapper, produttore e dj attivo dai primi anni ’80, è tornato con la raccolta di brani “Scheletri”, un’operazione che arriva dopo “Chiodi” (2022), la ristampa di “Fastidio” (2024), e dopo essere apparso sia in “Canerandagio pt.2” di Neffa, sia nell’album “Ranch” di Salmo.



Il progetto è accompagnato dall’ominimo tour, partito il 9 gennaio 2026 da Bologna, con Egreen – presente nella raccolta con una special track – come guest di tutte le date a parte Milano (tenutasi lo scorso 10 gennaio). Opening act sarà invece Peter Wit.

Di seguito il recap delle prossime date:

17 gennaio – Conversano (BA), Casa delle Arti

24 gennaio – Pisa, Ex Deposito Pontecorvo

27 gennaio – Roma, Monk Club

Biglietti disponibili QUI.