Lamante, nome d’arte di Giorgia Pietribiasi (classe 1999) pubblica oggi per Artist First “Un canto nuovo”, un brano che inaugura ufficialmente il secondo capitolo del suo percorso, prodotto insieme a Taketo Gohara. La canzone nasce all’inizio del 2024, poco prima dell’uscita dell’album d’esordio “In memoria di” e come gli altri brani che seguiranno, ha attraversato un lungo processo di trasformazione, venendo più volte riscritta e sviluppata nel corso dei due anni successivi.

Con “In memoria di“, Lamante è stata finalista alle Targhe Tenco 2024 nella categoria “Opera Prima”, ha ricevuto il riconoscimento da Rockit come miglior disco italiano del 2024 ed è stata la vincitrice del premio speciale “artista emergente” dei Rockol Awards 2024.

Dopo la pubblicazione del disco l’artista ha scelto di non pubblicare nuova musica, dedicando questo periodo alla scrittura e all’attività live: un tour di oltre 50 date in tutta Italia, fino alle ultime tappe, in cui Coez l’ha scelta come opening act per l’intero tour nei palazzetti.

È stata inoltre recentemente annunciata tra i primi nomi del MI AMI FESTIVAL 2026, che si terrà dal 21 al 23 maggio all’Idroscalo di Milano.

“Un canto nuovo è una lettera che risponde al malessere dell’altro, è la promessa di un mondo nuovo e di una nuova versione di noi” – racconta Lamante, che sceglie un linguaggio essenziale, riducendo le parole alla loro forma più semplice e primaria. Il brano si configura come un canto di speranza: anche di fronte alla fine del mondo, l’artista afferma la necessità di creare comunque un senso, una visione. È una promessa che trova le sue radici nell’8 maggio 2024, data di uscita di “In memoria di”, accompagnato dal comunicato che dichiarava: “È tempo di una nuova generazione.”

In “Un canto nuovo” la parola figlio assume un significato che va oltre la genealogia, diventando metafora di un futuro possibile, di ciò che ancora non siamo ma che potremmo diventare insieme. Il mondo evocato nel verso “come se il mondo stesse per finire, canterò un canto nuovo” è invece uno spazio mentale e relazionale, costruito nel tempo ma destinato a essere distrutto per fare spazio al nuovo. Non conta il “cosa” viene generato, ma la misura poetica di ciò che è troppo grande per essere contenuto dal singolo.