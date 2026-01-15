Max Clarke ha annunciato il quarto album dei Cut Worms, “Transmitter“, che uscirà il 13 marzo per la Jagjaguwar. L’ha realizzato nella sua ex città natale, Chicago, con Jeff Tweedy alla produzione.

“Le storie raccontate in queste canzoni sono in parti uguali innocenza ed esperienza: trattano dei momenti estatici dell’innamoramento per il mondo, ma anche dell’isolamento e della solitudine che possono seguire“, dice Clarke. “Sono in mostra i santuari invisibili della tranquilla vita quotidiana, i mondi privati in cui vivono le persone, dove non lasciano entrare nessuno o non possono farlo. Non è un fenomeno esclusivamente americano, ma sembra prevalente qui, radicato nel mito del rugged individualism e nell’idea che ogni persona debba essere abbastanza forte da cavarsela da sola o morire“.

L’album include “Evil Twin” dello scorso anno e il nuovo singolo dell’album è “Windows on the World”, che vede Tweedy alla chitarra elettrica e al basso e Glenn Kotche alle percussioni.

Tracklist:

