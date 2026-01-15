Il duo irlandese Basciville ha annunciato il tanto atteso secondo album “Love In The Time Of The State”, in uscita il 13 marzo 2026 per Faction Records. L’annuncio arriva insieme al rilascio del nuovo singolo “Nothing Surprises Me Anymore”, una canzone che esplora l’apatia, la resistenza e il potere silenzioso della perseveranza.

Parlando del brano, i fratelli Cillian e Lorcan Byrne spiegano: “‘Nothing Surprises Me Anymore’ parla del riconoscere le cose su cui abbiamo il controllo nella nostra vita quotidiana. Non c’è da stupirsi di quanto sia diventato più difficile sopravvivere, di quanto lo Stato ci abbia lasciati soli, ma c’è bellezza nella quotidianità. Il brano parla della nostra pura volontà di trovare gioia in quel poco che ci viene dato“.

La canzone mi ricorda molto da vicino le trame inde-pop-folk dei Unbelievable Truth, il gruppo di Andy Yorke. Suggestioni molto evocative, con un pregevole lavoro sulle voci che creano un magnifico tappeto su cui la melodia può svilupparsi. La canzone poi sembra realmente spaccarsi in due, con quella seconda parte in cui il piano si fa predominante e tutto diventa ancora più struggente e intenso.

Noti per la loro miscela di folk, art rock, orchestrazioni e introspezione lirica, il sound dei due fratelli Byrne si muove tra minimalismo essenziale e arrangiamenti espansivi, sempre guidato dal desiderio di accompagnare con la musica il tumulto personale e politico della vita moderna. Il loro secondo album, scritto sulla scia della disillusione socio-politica e della stanchezza spirituale, esplora la dissoluzione degli ideali, l’attrito tra vulnerabilità e sopravvivenza e le silenziose ribellioni che iniziano nella propria mente.

Listen & Follow

Basciville: Instagram