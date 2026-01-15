Quando meno te lo aspetti, ti ritrovi tra le mani un bel disco power punk che tira dritto come un treno!

Con “Halfway To Nowhere”, uscito nel mese di luglio dell’anno appena trascorso, il trio romano degli IDONT sancisce il proprio debutto nella scena punk-rock nostrana, dopo la pubblicazione dell’EP “Grow Up” nel marzo 2018 via Let’s Goat Records e Inconsapevole Records.

Questo esordio, uscito con l’aiuto delle etichette indipendenti Dinomite Records, Inconsapevole Records, Let’s Goat Records, Scuderie Ducali Records e V10 Records, si apre con “Beverly” che evoca sonorità di Green Day memoria, seguita dalla poderosa “Dangerous Stupid Words” che segue proprio quel filone, mentre “Tides in Reverse” rappresenta il momento più catchy del disco con il suo seducente refrain.

Registrato, mixato e masterizzato a Roma da Valerio Fisik presso Hombrelobo Studio, “Halfway To Nowhere” si caratterizza da passaggi di chitarra ruffiani e incisivi di matrice ninenties, sorretti da pelli martellanti e basso poderoso del trio composto da Serena Danieli, Valerio de Lucia e Demian Campora.

Nei nove episodi dell’album si alternano le voci del trio ad eccezione di “Wacky Waving Inflatable Tube Guy” dove viene fuori il “tosto” cantato di Serena. Non mancano episodi dalle linee nostalgiche come la convincente “Breakup Song” che ricorda qualcosa dei Teenage Wrist ma anche “Black Phillip”, sempre comunque dotati da una carica e precisione nei passaggi di tonalità.

Insomma, una band da seguire!

