Oggi, per la nostra esclusiva andiamo in Svezia.

“Wasted All Those Years” è il secondo singolo tratto dal prossimo album di debutto di Viic Woods, “Unravel Time” (febbraio 2026) ed è anche l’anteprima (il brano esce ufficialmente domani) che oggi siamo davvero felici di farvi sentire.

Mentre “Not Impossible“, il primo assaggio, apriva il mondo dell’album dall’interno, questo nuovo singolo volge lo sguardo verso l’esterno, verso la terra sotto di noi, le foreste che ci circondano e la fragile rete che ci mantiene in vita. La canzone è nata in modo insolito. Le parole sono arrivate per prime, rapide e impazienti, come se stessero aspettando una voce. Il primo abbozzo basato sulla chitarra è stato sostituito da un arpeggio di synth trascinante, e il suo pattern di accordi pulsanti conferisce al brano sia direzione che peso emotivo.

La canzone si muove verso la consapevolezza che la sopravvivenza e la cura non sono ideali, ma necessità per il futuro e per il nostro appartenere a tutti gli esseri viventi. “Wasted All Those Years è stata scritta con uno sguardo fisso sulla foresta. Le parole sono venute più velocemente degli accordi. Dallo schizzo abbiamo lasciato la chitarra e abbiamo spezzato gli accordi in un arpeggio di synth che è diventato la spina dorsale dello slancio della canzone“.

Una canzone morbida, suggestiva, con questo synth che traccia la delicata linea melodica, che ci guida per tutto il brano, salvo poi, andando avanti, aumentare sempre più la presenza di altri elementi che arricchiscono e completano il brano in modo significativo.

Viic Woods è il progetto solista dell’artista svedese Victoria Skoglund. Con Viic Woods, l’artista entra pienamente nella sua dimensione artistica, fondendo un songwriting poetico con un indie rock atmosferico, strumentazioni organiche e texture cinematografiche e pulsanti.

Se amate artisti come Sharon Van Etten, Big Thief, Angel Olsen e Weyes Blood, ecco che la proposta di Viic Woods, così suggestiva e poetica, può davvero catturare la vostra attenzione.

