Dopo appena due anni e mezzo dall’uscita del loro ottavo LP, “Uncertain Country”, i Great Lake Swimmers sono tornati a ottobre con questo nuovo full-lenght.

Il frontman Tony Dekker si è chiuso in uno studio della Ganaraska Forest insieme al produttore Darcy Yates e all’ingegnere del suono e multistrumentalista Jimmy Bowskill, registrando il disco in appena tre giorni: la press-release spiega che questo nuovo lavoro trae ispirazione dal folk-pop dei primi anni ’70, abbracciando al contempo una nuova spontaneità e immediatezza nel songwriting di Dekker.

Credit: Robert Georgeff

“One More Dance Around The Sun” ci porta subito verso atmosfere californiane di qualche decennio fa: c’è il calore della voce di Dekker, c’è la luminosità e ci sono melodie e la pedal-steel allarga i panorami sonori: delicatezza e allo stesso tempo tanta bellezza ed emotività

.

Qualche passo avanti ed ecco “Youth Not Wasted”, disegnata con piano e mandolino: anche qui la gentilezza dei vocals sa arrivare ai cuori, mentre il tono si fa più riflessivo.

Nella title-track, l’ottima ballata “Caught Light”, notiamo un ottimo lavoro della chitarra elettrica (in particolare nella sua parte finale): l’atmosfera rimane meditativa e le sue armonie sono di valore.

“The Fledging Jay”, invece, con banjo e mandolino potrà magari risultare più rustica, ma i vocals di Tony rimangono assolutamente eleganti ed emotivi.

Un lavoro che sicuramente non nasconde le sue influenze, ma che sa viaggiare su numerosi binari della musica folk, senza dubbio con nostalgia, ma anche con tanta qualità: ancora una volta promozione a pieni voti per la band di stanza a Toronto.