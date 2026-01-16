Nel 2023, i Daughter sono tornati con “Stereo Mind Game“, il primo album del trio folk inglese dopo “Not To Disappear” del 2016. Per festeggiare il decimo anniversario di quell’album il gruppo ha condiviso un brano inedito intitolato “Not Enough”.

“Not Enough” era stata scritta e registrata in versione demo durante le sessioni di “Not To Disappear”, e i Daughter sono entrati in studio l’anno scorso per registrare questa versione.