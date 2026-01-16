Nel 2023, i Daughter sono tornati con “Stereo Mind Game“, il primo album del trio folk inglese dopo “Not To Disappear” del 2016. Per festeggiare il decimo anniversario di quell’album il gruppo ha condiviso un brano inedito intitolato “Not Enough”.
“Not Enough” era stata scritta e registrata in versione demo durante le sessioni di “Not To Disappear”, e i Daughter sono entrati in studio l’anno scorso per registrare questa versione.
“Not Enough” non aveva trovato posto in Not To Disappear, ma l’abbiamo sempre amata, tanto che l’abbiamo suonata dal vivo alcune volte prima che tornasse ad essere un demo sepolto in un hard disk. Per celebrare il decimo anniversario dell’album, abbiamo voluto rivisitare alcuni dei fili incompiuti di quel periodo. Nel novembre 2025 ci siamo finalmente ritrovati tutti a Londra e abbiamo registrato “Not Enough” insieme in studio. Ora viviamo in posti diversi e alcuni dei nostri lavori recenti sono stati realizzati a distanza, quindi è stato come tornare ai vecchi tempi.