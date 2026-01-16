credit: press

Ecco il singolo che annuncia il ritorno dei Pinhdar. “Red” è un brano di tensione e collasso.



Con questo nuovo brano i Pinhdar tornano a scavare nelle crepe del presente: un mondo in cui rabbia, violenza e scarsità di risorse diventano paesaggio emotivo quotidiano.

Il brano anticipa un nuovo album e conferma le sonorità soffusamente elettroniche del duo milanese, una personale miscela di trip-hop bristoliano e oscurità darkwave, con radici in quel mondo internazionale attraversato da artisti come Massive Attack, Portishead e Arab Strap.

La tensione prende forma nella fusione di ritmiche trip-hop profonde e percussive, chitarre darkwave inesorabili e una voce dalle sfumature evocative.

“Red” è accompagnato da un videoclip curato da Matteo Maggi, ispiratosi dagli immaginari provenienti da lungometraggi come Dune o da visioni tarantiniane in arrivo la prossima settimana.