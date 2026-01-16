Mitski annuncia il nuovo album. “Nothing’s About to Happen to Me” uscirà il 27 Febbraio per Dead Oceans, anticipato dal primo singolo “Where’s My Phone?”.
Supportata da una band e da un’orchestra, “Nothing’s About to Happen to Me” vede Mitski immergersi in una narrazione ricca, il cui personaggio principale è una donna solitaria in una casa disordinata. Fuori dalla sua casa è una deviante; dentro casa è libera.
Il primo singolo per Mitski è un ritorno all’alternative rock distorto e abrasivo di qualche anno fa e suggerisce la varietà di suoni ed energia dell’album. “Where’s My Phone?” arriva insieme a un video emotivamente caleidoscopico diretto da Noel Paul. Basato sul romanzo di Shirley Jackson, “We Have Always Lived in the Castle”, e usando uno stile di regia giocoso e primitivo, mostra Mitski nei panni di una donna paranoica che cerca di proteggere la sorella in una casa gotica, affrontando ostacoli umani sempre più assurdi. Gli intrusi – minacciosi o amichevoli – si susseguono fino a creare il caos totale.
Guarda il video di “Where’s My Phone”:
“Nothing’s About to Happen to Me” è l’atteso ritorno discografico dell’artista americana dopo il grande successo del precedente album “The Land is Inhospitable and So Are We“.
Mitski ha scritto tutte le canzoni e interpretato tutte le voci del nuovo “Nothing’s About to Happen to Me”. Prodotto e ingegnerizzato da Patrick Hyland e masterizzato da Bob Weston, l’album continua la linea musicale iniziata con “The Land Is Inhospitable and So Are We” del 2023, stessa live band e arrangiamenti d’ensemble. L’orchestra è stata registrata ai Sunset Sound e TTG Studios, arrangiata e diretta da Drew Erickson, ingegnerizzata da Michael Harris.
“Nothing’s About to Happen to Me” tracklist
01. In a Lake
02. Where’s My Phone?
03. Cats
04. If I Leave
05. Dead Women
06. Instead of Here
07. I’ll Change for You
08. Rules
09. That White Cat
10. Charon’s Obol
11. Lightning