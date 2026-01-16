Credit: Lexie Alley

Mitski annuncia il nuovo album. “Nothing’s About to Happen to Me” uscirà il 27 Febbraio per Dead Oceans, anticipato dal primo singolo “Where’s My Phone?”.

Supportata da una band e da un’orchestra, “Nothing’s About to Happen to Me” vede Mitski immergersi in una narrazione ricca, il cui personaggio principale è una donna solitaria in una casa disordinata. Fuori dalla sua casa è una deviante; dentro casa è libera.

Il primo singolo per Mitski è un ritorno all’alternative rock distorto e abrasivo di qualche anno fa e suggerisce la varietà di suoni ed energia dell’album. “Where’s My Phone?” arriva insieme a un video emotivamente caleidoscopico diretto da Noel Paul. Basato sul romanzo di Shirley Jackson, “We Have Always Lived in the Castle”, e usando uno stile di regia giocoso e primitivo, mostra Mitski nei panni di una donna paranoica che cerca di proteggere la sorella in una casa gotica, affrontando ostacoli umani sempre più assurdi. Gli intrusi – minacciosi o amichevoli – si susseguono fino a creare il caos totale.

Guarda il video di “Where’s My Phone”:



“Nothing’s About to Happen to Me” è l’atteso ritorno discografico dell’artista americana dopo il grande successo del precedente album “The Land is Inhospitable and So Are We“.

Mitski ha scritto tutte le canzoni e interpretato tutte le voci del nuovo “Nothing’s About to Happen to Me”. Prodotto e ingegnerizzato da Patrick Hyland e masterizzato da Bob Weston, l’album continua la linea musicale iniziata con “The Land Is Inhospitable and So Are We” del 2023, stessa live band e arrangiamenti d’ensemble. L’orchestra è stata registrata ai Sunset Sound e TTG Studios, arrangiata e diretta da Drew Erickson, ingegnerizzata da Michael Harris.

“Nothing’s About to Happen to Me” tracklist

01. In a Lake

02. Where’s My Phone?

03. Cats

04. If I Leave

05. Dead Women

06. Instead of Here

07. I’ll Change for You

08. Rules

09. That White Cat

10. Charon’s Obol

11. Lightning