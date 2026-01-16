Cosa succede quando ad un semaforo eterno e senza fine posto nel bel mezzo di un incrocio sconclusionato della straordinaria ed incoerente autostrada della musica italiana incrociano i loro originali sguardi Roberta Sammarelli, Davide Lasala, Giulio Ragno Favero, Giulia Formica e Michelangelo Mercuri in arte N.A.I.P.? Semplice, prendono vita i SI! BOOM! VOILA’!

credit: Bosonetto

Che sia chiara fin dal principio una cosa : chi vi scrive ha avuto immensamente a cuore ed ha adorato in passato lo straordinario sound teatral-rock della formazione de Il Teatro Degli Orrori, è rimasto entusiasta dell’ultimo lavoro discografico dei Baustelle ed ha trascorso interi anni a cantare a squarciagola i brani alternativi ed intelligenti dei Verdena.

Ma la decisione adottata da ex componenti e non delle sopracitate formazioni di unire le loro forze al servizio della pura passione che hanno come tutti noi del resto per la musica, scegliendo come unico “terminale offensivo” per andare a rete il sardonico N.A.I.P. al secolo nato Michelangelo Mercuri, ad onor del vero mi ha lasciato alquanto interdetto.

Perchè francamente un conto è stato prestare attenzione a N.A.I..P. in una edizione passata del talent show X FACTOR e ritenerlo in fin dei conti piacevolmente irriverente e sarcastico all’interno del Team Agnelli, soprattutto se rapportato alla media musicale italioide ; ma differente la questione si pone se si sceglie di affidargli il timone della nave SI! BOOM! VOILA’! nientepopodimeno che per la bellezza degli 11 brani che compongono il mosaico “pseudo-punk-sarkastik-demenzial-gigionik” dell’album d’esordio e quindi opera prima dell’Ensemble.

L’album in fin dei conti è suonato anche piuttosto bene tecnicamente e la sezione ritmica è quella che merita a mio giudizio una menzione d’onore in quanto basso, batteria, chitarra & co. mostrano in maniera decisa e priva di arzigogolati ghirigori i loro grandiosi muscoli pentagrammali che se la comandano di brutto.

L’opening track intitolata “Vivere Così Così (Non Si Può Più)” fa intravedere fin da subito la piega che prenderà l’intera fatica musicale, e quindi troviamo immediatamente la tagliente ironia del Mercuri che decide di sua sponte di renderci noto e di farci sapere che sostanzialmente nel nostro amato Belpaese è decisamente arduo trascorrere una vita semplice. Sai che novità…ed ecco che ahimè l’ascoltatore si trova di colpo e senza preavviso catapultato alla guida di un bob olimpico posto sul ciglio di un dirupo che termina nei meandri di un magmatico e stucchevole girone dantesco composto da canzoni quali “Santi Numeri” – “Pinocchio” – “Voilà” (gli ultimi due usciti come singoli anticipanti la messa in commercio ufficiale del disco).

Con “Lavori In Corso” finalmente l’ascoltatore riesce a rifiatare un poco, ad apprezzare un pò di più il dimenarsi filologico appartenente al mondo delirante di NA.I.P. e Soci e a dimenticarsi che in fin dei conti dopo il Purgatorio può sempre spuntare dietro l’angolo la manifestazione più sincera e veritiera dell’Harem di Lucignolo. Ed è ciò che inesorabilmente si verifica senza alcun controllo possibile della velocità dell’autobus che ci trasporta!

Infatti subito dopo partendo da “Mentre Succhiamo” ed arrivando con le membra intorpidite fino al traguardo agonizzante recante la dicitura “Dio, Come Ti Odio” (quest’ultimo potrebbe senza alcun problema essere il pensiero regnante nella scatola cranica del malcapitato individuo sorteggiato suo malgrado al fine di compiere questa “experience” di ascolto), affrontando nel mentre l’Esercito Dei Giganti che al suo interno recluta soldati quali “Gogna Ragazzo Gogna” – “Un Pezzo Degli Swans” – “Saldi Di Fine Tutto”, al fin della fiera si giunge ai titoli coda rappresentati dall’emblematico brano “Da Zero”.

Ecco, si consiglia caldamente ai SI! BOOM! VOILA’! sulla fiducia di ripartire proprio da zero già dal prossimo album. Perchè onestamente con questo loro primo lavoro discografico è stata messa troppa carne al fuoco ma poi la carne…si è abbastanza bruciacchiata!