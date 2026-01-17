Charli XCX ha pubblicato un nuovo singolo dal titolo “Wall Of Sound”.

Il brano è l’ultimo estratto dal nuovo album di Charli, scritto per il prossimo adattamento cinematografico di “Wuthering Heights” di Emerald Fennell. L’album uscirà venerdì 13 febbraio. Pre-order QUI.

Finora, l’album è stato anticipato da “House”, che ha visto la cantante collaborare con John Cale dei Velvet Underground per catturare un suono inquietante, e da “Chains Of Love”.

Il nuovo adattamento cinematografico di “Cime Tempestose” uscirà il mese prossimo (13 febbraio) e vedrà Margot Robbie nei panni di Catherine Earnshaw e Jacob Elordi in quelli di Heathcliff.

Le nuove canzoni arrivano dopo che Charli aveva dichiarato di sentirsi “attualmente più ispirata dal cinema che dalla musica“, dopo essersi sentita “bloccata, vuota e sterile” dopo “Brat“.