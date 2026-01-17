Moby ha annunciato il suo ventitreesimo LP, “Future Quiet“, in uscita il 20 febbraio per la BMG.

Il primo singolo è una nuova versione di “When It’s Cold I’d Like To Die” con la partecipazione di Jacob Lusk dei Gabriels. Un singolo che bene indica la dimensione sonora del disdco, tratteggiata così da Moby stesso:

“Future Quiet è silenzioso. Io amo la magniloquenza, l’eccesso e il volume. Ma mentre il mondo diventa sempre più rumoroso e folle, mi ritrovo ad aver bisogno del rifugio del silenzio, sia come ascoltatore che come musicista. Per me e spero anche per gli altri, “Future Quiet” è un rifugio.

“Ho sentito la voce di Jacob per la prima volta su KCRW quando hanno iniziato a trasmettere ‘Love and Hate in A Different Time’“, racconta Moby. “E, come chiunque abbia sentito cantare Jacob, mi sono subito innamorato della sua voce. Dopo averlo sentito cantare alla radio, ho passato settimane a cercarlo e a pregarlo di lavorare con me. E, fortunatamente per me, ha accettato. I risultati parlano da soli, perché la sua voce in “When It’s Cold I’d Like To Die“ è, lo dico con una certa obiettività, trascendentale“.

L’ultimo album di Moby risale al giugno di due anni fa, ovvero “Always Centered at Night”. L’artista americano sarà a Modena il 14 luglio nel contesto di Jazz Open.

Tracklist:



When It’s Cold I’d Like To Die (ft. Jacob Lusk)

This Was Never Meant For Us

Retreat

Estrella Del Mar (ft. Elise Serenelle)

Ruhe

Mott St 1992

Precious Mind (ft. India Carney)

Tallinn

On Air (ft. serpentwithfeet)

Selene

La Vide

Great Absence

Mono No Aware

The Opposite of Fear