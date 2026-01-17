Credit: Bandcamp

Il prolifico The Album Leaf svela il suo nuovo singolo, “Fight or Flight”, che vede la partecipazione della cantante Aisha Badru.

“Questa canzone è stata in realtà creata nel 2021. Avevo scritto il brano originale durante le sessioni di “Future Falling” e, durante quel lungo periodo di isolamento dovuto al COVID, ho iniziato a esplorare collaborazioni su canzoni che avessero spazio per un cantante. Nettwerk mi ha messo in contatto con Aisha Badru, che ha scritto e registrato la sua parte vocale da remoto. Ha portato nella traccia un peso emotivo profondamente interiore e spontaneo, catturando l’ansia di quel periodo, il senso di movimento guidato dall’inquietudine piuttosto che dalla libertà e la sensazione di cercare di sfuggire a qualcosa che continua a tornare. Anche se non eravamo nella stessa stanza, la sua voce è al centro della canzone, trasmettendo sia tensione che vulnerabilità. Anche James McAlister ha contribuito alle percussioni da remoto, dando al brano un sottile impulso umano sotto la nebbia. L’intera canzone è stata realizzata a distanza, il che in qualche modo l’ha resa ancora più intima, vivendo in quello spazio tra urgenza e quiete“.

The Album Leaf in questi ultimi anni è stato piuttosto attivo. In successione abbiamo avuto il suo acclamato album del 2023, “Future Falling”, l’EP del 2024, “Blast”, il progetto ambient sperimentale Rotations del 2025 e una serie di remix, ma ci sono state anche alvune colonne sonore.