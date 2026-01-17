Bella questa collaborazione tra gli olandesi biatlon e i russi mint tea, che porta al frutto prelibato di “Summer Is A Dream”, brano dal taglio bello pimpante, che si dimostra decisamente accattivante e scintillante.

La canzone è decisamente riverberata, portandoci in dono sensazioni dream-pop ma in realtà è come se fossimo immersi in magie indie-pop, perché tutto brilla melodicamente e sembra quasi che il jangle sia stato trasformato in qualcosa di più onirico e slabbrato, senza però perdere in immediatezza e forza empatica coinvolgente.

Tutto è veramente bello e mi piace tantissimo anche la parte in cui le chitarre vanno a briglia sciolta prima del ritornello finale. Una collaborazione che funziona alla grande.

Listen & Follow

biatlon: Instagram

mint tea: Bandcamp