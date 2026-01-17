credit: press

Gli Special Friend sono adorabili. Il duo franco-americano (Guillaume alla chitarra e alla voce, Erica alla batteria e alla voce) unisce immediatezza pop e animo DIY per creare qualcosa di delizioso, che trova ora forma nel nuovo amabile singolo “Breakfast”, tratto dal prissimo album, “Clipping”, in arrivo il 30 marzo.

Questo nuovo singolo è pop-rock diretto, immediato e allegro. Scorre via in modo perfetto, forte di una melodia appiccicosa e di quelle sublimi esplosioni chitarristiche che fanno salire di tono il brano alla grande.

Il nuovo album è, a quanto ci dicono le note stampa, più vario del precedente, con l’indiepop ad alto ritmo proprio del primo singolo “Breakfast”, il maestoso dreampop alla Yo La Tengo di “Clipping” e la malinconia country, delicata e nostalgica di “Isolation”. L’ultimo brano, “OOO”, è un audace esperimento ispirato al krautrock; “Mold” invece è un bellissimo pezzo slowcore e il brano di apertura “Paint A Picture” è pop moderno nella sua forma più accattivante e diretta.

“Clipping”, il titolo dell’album, si riferisce alla disciplina di potare la crescita, rimuovendo il legno morto per creare un albero dalla forma perfetta con fiori abbondanti: una descrizione accurata dell’album e delle canzoni che pendono dai suoi eleganti rami.

“Clipping” è una co-pubblicazione con Howlin Banana Records e Hidden Bay Records (entrambe in Francia). Skep Wax invece cura l’album nel Regno Unito e in Nord America.

