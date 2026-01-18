Nella puntata del 16 gennaio del sempre bel programma “Via dei Matti n. 0” di Rai 3 c’era ospite Marco Parente. Il cantautore ha presentato un paio di brani e ha ricordato con affetto Paolo Benvegnù di cui era grande amico.
