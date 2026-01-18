Come annunciato a novembre, il prossimo 27 febbraio, via Merge Records, Crooked Fingers tornerà con il suo settimo full-length, “Swet Deth”, il suo primo in quasi quindici anni (il precedente, “Breaks In The Armor”, era uscito nell’ottobre del 2011).

Il ritorno di Eric Bachmann (ex frontman degli Archers Of Loaf) a Crooked Fingers è stato determinato dalla portata delle canzoni di “Swet Deth”, che richiedevano arrangiamenti più complessi e spazi più ampi rispetto alla sua recente produzione solista. Alla ricerca di ciò che riteneva necessario per le canzoni, ha chiamato alcuni amici fidati – Jeremy Wheatley alla batteria e alle percussioni, Jon Rauhouse alla pedal steel – e ha invitato un dream team di nuovi collaboratori – tra cui Matt Berninger e Sharon Van Etten – per registrare. Dopo anni di tour da solista, il processo di espansione del suo sound ha messo alla prova Bachmann proprio come era successo in passato con le registrazioni di Crooked Fingers, rendendo facile la decisione di tornare al nome d’arte.

Ora il musicista nativo della North Carolina condivide un nuovo singolo, “Haunted”: il brano, accompagnato da un video di Joe Centeno e dello stesso Bachmann, vede la partecipazione proprio della Van Etten.

Sharon racconta:

Quest’estate, dopo essere tornata dal tour, ero pronta a prendermi una pausa e concentrarmi sulla famiglia, ma poi nella mia casella di posta è arrivata un’e-mail dal leggendario Eric Bachmann degli Archers of Loaf, Crooked Fingers. Ho fatto un respiro profondo, ho cliccato sul link e quando ho ascoltato la canzone ho capito che dovevo trovare il tempo per lavorarci. Lui ha compreso la mia difficoltà nel trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata ed è stato paziente mentre cercavo di trovare la mia voce nella sua canzone. Registrare a distanza è una benedizione e una maledizione. Posso lavorare nel mio tempo libero e nel mio spazio, ma ci vuole una certa magia per cantare con qualcuno ed è preferibile essere nella stessa stanza per guardarsi negli occhi… Tuttavia, ho chiuso gli occhi e ho fatto una registrazione dopo l’altra, poi gli ho mandato alcune idee e gli ho lasciato carta bianca per scegliere quella che preferiva… e lui ha creato qualcosa di davvero speciale. Spero che vi piaccia. Sono onorata di aver partecipato a questa pubblicazione.