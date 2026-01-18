Cosa mi arriva da questo nuovo EP degli ottimi Westside Cowboy? Beh, è presto detto: una clamorosa sensazione di euforia, di intensità che i ragazzi mettono in mostra in modo solare, gioioso e giocoso. Il tutto con una naturalezza e una capacità di scombinare le carte che ci fa tenere le antenne altissime. Si pensava che il passaggio alla major di turno avrebbe poco giovato alla truppa di Manchester e invece tutto è sotto controllo o meglio, tutto è ancora frizzante, esplosivo e carico come una molla, che è ancora meglio.

Partono quasi in modo pastorale, come se ci fossero i Delgados impegnati in un climax epocale che porta altissimi e poi ecco le chitarre nervose, i ritmi incalzanti, travolgenti: una corsa che non vuole fermarsi, senza voltarsi indidetro, ma con la consapevolezza che guardare avanti è la cosa giusta da fare e allora ecco queste chitarre che prendono vigore e la tensione che non ci molla più. “Can’t See” è trionfale, così come “Don’t Throw Rocks” che ancora si struttura in un crescendo che sta diventando il marchio di fabbrica dei ragazzi: la doppia voce e poi piccoli pezzi che, sempre più, vengono aggiunti in questo “lego sonoro” esaltante.

La parte del leone nell’ EP la fa il trionfo melodico di “The Wahs”, epicamente Pixiesiana, da cantare a voce altissima.

La chiusura di “In The Morning” è da country/folk notturno, davanti al falò. E ci sta dopo tanto correre.

Questi faranno il botto. Ma già ve lo dicevamo.

Listen & Follow

Westside Cowboy: Bandcamp