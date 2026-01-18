credit: Eric Daniels

Il gruppo di Los Angeles The Sophs cavalca un’ondata di notorietà dalla firma con Rough Trade Records grazie alla forza dei propri demo, inviati via email ai fondatori dell’etichetta Geoff Travis e Jeannette Lee, prima ancora di aver mai fatto un concerto. Dopo i singoli dello scorso anno la band è pronta a pubblicare il suo album di debutto “GOLDSTAR”, in uscita il 13 marzo.

Il brano che dà il titolo all’album è una canzone feroce ed esplosiva, caratterizzata da sonorità di matrice latina e accompagnata da un video diretto dal collaboratore Eric Daniels. Il frontman dei The Sophs, Ethan Ramon, spiega: “GOLDSTAR è la persona peggiore che conosci che urla contro Dio chiedendogli un segno che dimostri che è una brava persona. In modo volutamente poco serio, volevamo che la canzone sollevasse la stessa domanda che attraversa tutto l’album: se sei una brava persona per le ragioni sbagliate, questo sminuisce la tua bontà?“

La brutale onestà della band, i pensieri intrusivi dichiaratamente incendiari e l’ampiezza dei riferimenti stilistici hanno attirato immediatamente l’attenzione dei fondatori di Rough Trade, Geoff Travis e Jeannette Lee. Quando Ramon ha inviato una raccolta di demo alle sue etichette indipendenti preferite non si aspettava alcuna risposta. Invece il giorno dopo Travis e Lee erano già nella sua casella di posta, pronti a fissare una chiamata.

“Non cerchiamo mai di essere così versatili come poi finiamo per essere“, racconta Ramon. “GOLDSTAR” contiene un brano in stile Delta blues e una traccia ispirata agli ZZ Top. In parte, i The Sophs vedono la scrittura delle canzoni come una forma di pop art: sono affascinati dall’idea di riprodurre qualcosa più e più volte, fino a svuotarlo di significato. “Voglio rubare, plagiare e prendere in prestito“, spiega Ramon.

