Si concretizza la collaborazione tra il produttore Laurino, la cantautrice calabrese di nascita e bolognese d’adozione Chiara Furfari in arte tabascomeno e l’etichetta Dumba Dischi che dopo i singoli “Echo“, “Tavolo tondo” con Acqua Distillata e “Tempo” pubblica l’esordio “Ricondito” tra alt-pop e sperimentazione , melodie e arrangiamenti mai banali.

Titolo che deriva dal latino “recòndere“, raccogliere e poi custodire o nascondere qualcosa in un luogo appartato, termine che ben descrive la nascita di canzoni “timide” che per quasi otto anni hanno preferito rimanere nell’ombra prima di venire alla luce. Forme fluide e riferimenti epici (la Chanson de Roland citata in “Intro CLXXI”) chitarre e sintetizzatori si alternano in una ritmata corsa contro il tempo.

Il dialetto calabrese di “17 maggio” e la familiarità dell’acustica in “Icaro” mettono in risalto la personalità multiforme di tabascomeno che sa combinare antico e moderno, analogico e digitale con risultati interessanti in “Brandire”, “Brughiera”, “Tre Punti Interrogativi” e “Tavolo tondo”. “Ricondito” conferma le buone impressioni dettate dai singoli con graffiante malinconia e intensa introspezione.

