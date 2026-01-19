Lo scorso weekend all’ Hard Rock Hotel in Messico, si è tenuto lo “Sky Blue Sky”, resort festival organizzato dai Wilco.

Durante la giornata del venerdì il set di MJ Lenderman & The Wind è stato impreziosito dalla presenza di J.Mascis che è si è unito sul palco per suonare “Lotta Love”, brano che appare in “Comes a Time” disco di Neil Young del 1978.

Guarda la performance:

Nella giornata di domenica è invece toccato ai Wilco che insieme al leader dei Dinosaur Jr hanno suonato dal vivo “Cortez The Killer” pezzo che Neil Young ha proposto all’interno di “Zuma” lavoro del 1975 pubblicato in collaborazione con i Crazy Horse:

Le collaborazioni on-stage durante il festival non si fermano però qui.

Durante il set degli Yo La Tengo da dietro le quinte sono apparsi MJ Lenderman e Jeff Tweedy che si sono uniti alla band per suonare i loro brani “From A Motel 6” e “Ohm”:

E ancora lo stesso MJ Lenderman ha chiamato al suo fianco Katie Crutchfield, aka Waxahatchee, per suonare insieme il suo pezzo “She is Leaving You”: