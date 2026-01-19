I Wings of Desire – alias Chloe Little e James Taylor – pubblicano il nuovo singolo “Whisper” dando il via a un progetto che prevede l’uscita di un nuovo brano ad ogni luna nuova del ciclo lunare 2026. Tutti i brani saranno raccolti in un album che uscirà l’ultima luna nuova dell’anno, il 9 dicembre, e ogni uscita sarà accompagnata da un video.

Per molti versi si tratta della continuazione del precedente album del duo, “Life is Infinite” (2023), che ha consolidato il loro caratteristico sound dream-pop capace di guardare anche al krautrock. Il tema è quello di un mondo caotico e del mantenimento della sanità mentale in una cultura altamente accelerata. L’opera affronta anche i rituali naturali della vita quotidiana e il passaggio dalla creazione alla distruzione. Ci sono riferimenti alla vita e alla nascita, così come al folklore e alla meraviglia nelle immagini.

Il video di “Whisper” è stato girato durante il solstizio d’inverno, quando si celebrano le antiche tradizioni che segnano la morte simbolica e la rinascita del sole. È anche considerato un momento liminale in cui la barriera tra il mondo fisico e quello spirituale è sottile. Questo fa eco ai temi della musica e del progetto: una quiete quasi radicale e un rallentamento del movimento di fronte al “progresso” inarrestabile. Come afferma la band:

“Rimanere fermi in un panorama culturale in continua evoluzione e in un mondo sempre più caotico è un tema ricorrente nella nostra ultima raccolta di inni. Pubblicheremo un brano ad ogni luna nuova per tutta la durata del calendario lunare 2026. Per tornare in sintonia con il ritmo della terra e i cicli naturali del tempo. Ogni giorno è un rituale e ogni momento ci regala tradizioni e meraviglie. Per gli occhi che vedono. E per le orecchie che ascoltano. Rimanete immobili come il colibrì”.

Riguardo al testo di “Whisper” in particolare, dicono:

“Whisper rappresenta la nascita di una nuova vita e le impronte eterne che lasciamo dietro di noi. Attraverso il ronzio e il ritmo circadiano del corpo, ho sentito il tuo sussurro“.