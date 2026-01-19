Pochi giorni fa “Blackstar“, disco finale di David Bowie ha compiuto 10 anni.

Durante lo scorso weekend la British Library nel Nord di Londra, libreria famosa per conservare la Magna Carta e testi dei Beatles scritti a mano, ha ospitato una serie di eventi tributo al compianto artista dal titolo “David Bowie In Time”, occasione nella quale, tra gli altri, si è esibita anche Jehnny Beth, ex-Savages, che ha suonato dal vivo “Dollar Days” e “Girl Loves Me” brani contenuti proprio in “Blackstar”:

Tra gli altri musicisti coinvolti nell’iniziativa ritroviamo poi Donny McCaslin, tra i musicisti accreditati su “Blackstar”, Blixa Bargeld dei Einstürzende Neubauten e Tony Visconti storico collaboratore e amico di Bowie.