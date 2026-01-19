Tucker Zimmerman, cantautore folk di culto che recentemente ha pubblicato un disco per 4AD in collaborazione con i Big Thief (“Dance Of Love” – 2024), è drammaticamente scomparso lo scorso 17 gennaio all’età di 84 anni.
L’artista, insieme alla moglie Marie-Claire Lambert anch’essa deceduta, è rimasto coinvolto nell’incendio che ha distrutto la loro abitazione a Saint-Georges-sur-Meuse, Liège, Belgio.
Nato nel 1941 in California Zimmerman ha pubblicato il suo debutto, “Ten Songs”, nel 1968.
Il disco prodotto da Tony Visconti, collaboratore storico di David Bowie, è stato incensato dallo stesso duca bianco che definì “Ten Songs” uno dei suoi dischi preferiti di tutti i tempi.
L’ultimo lavoro di Zimmerman, la cui discografia conta una ventina di album, è “Music by River Words by Ear” uscito lo scorso anno.