La band di Hong Kong dei Lucid Express pubblicherà il suo secondo album, “Instant Comfort”, il 20 febbraio tramite Kanine Records, e, intanto, ha condiviso un bellissimo nuovo singolo, “Faux Sweetness” che segue l’altrettanto bello “Something Blue”.

In ambito shoegaze sono uno di quei nomi caldi da tenere assolutamente in considerazione. Se il primo brano era un viaggio onirico e vellutato, quasi carezzevole, possiamo dire, prima delle doverose esplosioni soniche, il nuovo singolo invece ha un taglio più pop, più incalzante e vorticoso, ma che non manca di essere sonico e avvolgente. Altro trionfo.

A proposito del nuovo singolo, la band dice: “In ‘Faux Sweetness’ torniamo ad alcune delle nostre prime influenze indie pop, mescolandole però con alcuni dei suoni più cupi che abbiamo raccolto in anni di sperimentazione nel nostro studio. Questo ci ha portato a creare qualcosa di più pesante e delicato rispetto a tutto ciò che avevamo scritto fino a quel momento“.

Seguito dell’omonimo album di debutto del 2021 e della riedizione del 2022 del loro EP “Floret”, “Instant Comfort” è stato mixato da Kurt Feldman (The Pains of Being Pure at Heart, Depreciation Guild) durante maratone notturne transpacifiche via Discord. Cattura l’inquietante quiete delle ore notturne, abbinando melodie ariose a muri di chitarre tintinnanti e feedback nebulosi e vorticosi.

