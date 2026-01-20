Pop, nu – jazz, soul, R&B per i CousCous A Colazione progetto nato nel 2020 su iniziativa della cantante italo – monzambicana Wilma Fatima Matsombe e del produttore Mattia Mennella con Gioele Cangini alla chitarra, Antonio Casalino (batteria e pad) Giacomo Cortesi (basso e synth) a completare una formazione all’esordio sulla lunga distanza dopo l’EP “Luce”.

Festival come Arezzo Wave, Barezzi, Afrobrix, locali come il Bronson, il Covo, l’Off Topic li hanno fatti crescere e dopo due anni di pausa li hanno spinti a pubblicare “Alma”. Nove brani che vanno a costruire un dialogo interiore che diventa scoperta e relazione tra elettronica, cantautorato e arrangiamenti eleganti come dimostrano “Traz e Leva” e “Una vita a tre”.

Groove melodico e deciso quello di “Lentamente” e “Sempre Sole”, il lato pop – dance emerge in “Arco -Iris” e quello introspettivo ai confini col nu -jazz in “Vent’anni” realizzata in collaborazione con David Mrakpor. Suadente la seconda parte con la title track, “Noi” e “Secoli” che possono ricordare i primi Delta V. Un album intenso che nel finale si arricchisce di sfumature per un inizio d’anno soft e di classe.

