credit: Daria Kobayashi Ritch

Tempo di nuovo album per Snail Mail, che annuncia “Ricochet“, atteso il 27 marzo via Matador.

Insieme all’annuncio, Lindsey Jordan condivide il primo singolo dell’album, “Dead End”, un brano che rimpiange la semplicità dell’adolescenza suburbana, dei parcheggi in un vicolo cieco e delle chiacchierate con gli amici. Dal punto di vista sonoro, la canzone abbina un muro grunge-gaze a un riff di chitarra solista penetrante e ritornelli zuccherosi, creando tensione fino a culminare in un esplosivo “nah-nah-nah” da cantare in coro. Parlando del video che ha diretto insieme a Elsie Richter, Lindsay racconta: “Abbiamo girato il video di ‘Dead End’ in luoghi casuali nella campagna della Carolina del Nord tra le 17:00 e le 4:00 del mattino in una delle notti più fredde della mia vita. L’obiettivo era quello di passare inosservati con i fuochi d’artificio, ma qualcuno ha chiamato la polizia“.

Scritto durante un periodo di intensi cambiamenti personali, tra cui il trasferimento da New York alla Carolina del Nord, “Ricochet” vede Jordan confrontarsi con domande che un tempo evitava, ovvero la morte e ciò che viene dopo. L’album abbina il suo lirismo incisivo a melodie nuove ed espansive, arrangiamenti di archi ornati e trame ipnotiche. Dal punto di vista sonoro, “Ricochet” canalizza il lato luminoso dell’alternative rock degli anni ’90, riecheggiando gli Smashing Pumpkins nella loro versione più solare, i Radiohead nella loro versione più Britpop e la nebbia shoegaze di band come i Catherine Wheel il tutto filtrato attraverso la voce singolare di Jordan.

L’album segna anche una svolta nel processo creativo di Jordan. “Non l’avevo mai fatto prima, ma ho scritto tutti gli arrangiamenti strumentali e le melodie vocali al pianoforte o alla chitarra, e poi ho completato i testi in un colpo solo nel corso di un anno“, spiega.

Tracklist:



Tractor Beam My Maker Light On Our Feet Cruise Agony Freak Dead End Butterfly Nowhere Hell Ricochet Reverie