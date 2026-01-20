Credit: press

Dopo i 3 concerti italiani di ottobre 2025, i Gogol Bordello tornano nel nostro Paese nell’estate 2026 per un’unica data: l’11 agosto nella cornice del Castello di San Giusto a Trieste in occasione del Hot In The City Summer Festival.

La band presenterà sul palco di Trieste il nuovo album “We Mean It, Man!”, in uscita il prossimo 13 febbraio: un lavoro di cui abbiamo già avuto un assaggio durante i live del 2025 con la title track, un esplosivo incontro tra gypsy punk e hardcore. Il frontman Eugene Hütz afferma: “I Gogol Bordello sono sempre stati aperti alle contaminazioni. E We Mean It, Man! riunisce tutte le nostre ispirazioni originali più di qualsiasi altro lavoro: punk, musica gitana, hardcore e techno. Ho concepito questo album come una collaborazione con uno dei miei produttori preferiti di sempre, Nick Launay, che ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo del post-punk come genere. In termini di collage multimediale portato all’essenza, questo è il miglior Frankenstein che abbiamo realizzato dai tempi di Gypsy Punks. Questa è la nostra vendetta groove post-punk”.

I concerti dei Gogol Bordello sono una patchanka di suoni che partono dalle melodie zigane e gitane dell’est Europa, e si miscela al punk e al rock. Il tutto è arricchito con una strumentazione complessa e fragorosa e la presenza scenica di Eugene Hutz e i suoi compagni che sbalordisce anche i più disinteressati.

In quasi 20 anni di attività la band ha fatto centinaia di concerti in ogni parte del pianeta collaborando anche con grandi artisti tra cui Goran Bregovic e Madonna.

Biglietti disponibili a partire dalle ore 10 di giovedì 22 gennaio su Ticketmaster.