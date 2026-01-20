Credit: El Hardwick

Dopo oltre cinque anni dall’uscita di “Things Take Time, Take Time“, Courtney Barnett tornerà il prossimo 27 marzo, via Mom+Pop / Fiction Records / Virgin Music Group, con il suo quarto LP, “Creature Of Habit“.

“Creature of Habit” segna un nuovo capitolo decisivo nell’evoluzione musicale di Courtney Barnett. È un album audace ed emotivamente intenso che esplora una domanda centrale: come smettere di ostacolarsi da soli per riuscire davvero a sentire la propria vita. Scritto dopo il trasferimento dall’Australia a Los Angeles e la chiusura della sua etichetta storica Milk! Records, la Barnett si è trovata ad affrontare cambiamenti che mettevano in discussione il futuro sia della sua vita personale sia della sua carriera. Invece di interiorizzare questi sentimenti, ha deciso di portare tutta questa confusione direttamente nel processo di registrazione.

Ad anticipare la release ecco il nuovo singolo “Site Unseen”, accompagnato da un video diretto da Juliana e Nicola Giraffe.

La musicista nativa di Sydney racconta:

Ho provato tre volte diverse in due anni a registrare questa canzone e ogni volta non era finita o non suonava bene, e ogni volta abbiamo dovuto ricominciare da capo. Continuavo a sentire questa armonia molto acuta nella mia testa, così per la quarta e ultima versione ho chiesto a Katie se le andava di cantarla con me. Sono una grande fan del progetto Waxahatchee. Amo davvero il modo di scrivere di Katie e la sua voce, quindi è stato un onore averla in “Site Unseen”.

“Creature Of Habit” Tracklist

1. Stay In Your Lane

2. Wonder

3. Site Unseen (featuring Waxahatchee)

4. Mostly Patient

5. One Thing At A Time

6. Mantis

7. Sugar Plum

8. Same

9. Great Advice

10. Another Beautiful Day