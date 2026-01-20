A distanza di sette anni dall’uscita del loro sophomore, “South Of Reality”, The Claypool Lennon Delirium tornano oggi per presentare materiale inedito in vista di un nuovo LP.

La formazione composta da Les Claypool dei Primus e da Sean Lennon, infatti, ha appena condiviso, via Prawn Song Records / ATO Records, il suo nuovo singolo, “WAP (What A Predicament)”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Lennon ha scritto sui suoi canali social:

A dicembre Sean era apparso a “Sunday Morning” sulla CBS, dove aveva dichiarato che nel 2026 pubblicheranno un doppio album chiamato “The Great Parrot Ox and the Golden Egg of Empathy”.

Il figlio di John Lennon aveva poi detto del disco:

È anche un concept album. In realtà parla del dilemma della graffetta. Il dilemma della graffetta è un concetto che appartiene all’informatica. L’idea è che con l’intelligenza artificiale o un sistema informatico altamente avanzato, se gli si assegnasse il compito di produrre il maggior numero possibile di graffette, nel modo più efficiente possibile, potrebbe finire per andare fuori controllo e trasformare l’intera terra in graffette, o fondere gli esseri umani in graffette, e non si potrebbe fermarlo perché sarebbe troppo potente. Quindi l’idea è che bisogna stare attenti a come programmiamo questi dispositivi. Quindi si basa su questo.