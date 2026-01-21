A dieci anni da “L’ultima festa” (e a due da “Sulle Ali del cavallo bianco“), Cosmo ci aveva già fatto sapere che nuova musica era in arivo:



“Dieci anni in cui è cambiato tutto o forse non è cambiato niente. Non lo so. Ho deciso di celebrare questo anniversario importante nell’unico modo che conosco: guardando al futuro. Con un nuovo disco e con dei nuovi concerti (ho avuto un’idea un po insolita, preparatevi). Non ci sarà molto da aspettare: il primo pezzettino di questa nuova avventura esce fra pochissimo. Mercoledì 21 gennaio alle 10 di mattina. Si titola… Ciao”.

Come previsto ecco il nuovo singolo del ex leader dei Drink To Me che, appunto, s’intitola “Ciao”.





“Giocando con gli accordi siamo finiti in un immaginario pop italiano anni ’80. È in quel momento che abbiamo capito che la magia si era rimessa in moto, che un nuovo disco stava nascendo”.

“La fonte” è il titolo del nuovo album che uscirà il 17 aprile.