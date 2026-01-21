Lo scorso novembre Henry Rollins aveva svelato di essere al lavoro su un grande progetto con Ian MacKaye frontman dei Minor Threat e Fugazi negli storici Inner Ear Studios di Washington DC.
Solo successivamente Rollins aveva specificato che le misteriose session in studio non prevedevano nuova musica realizzata dai due frontman hardcore più famosi degli anni ’80.
La voce dei Black Flag adesso rileva sul suo sito che il progetto riguarda il restauro di registrazioni inedite dei The Adverts storica punk band londinese.
I nastri del 1977 contengono i brani “We Who Wait” e “New Boys” pubblicati, non in questa nuova versione, nel disco “Crossing the Red Sea with the Adverts” del 1978 e rinvenuti da Gaye Advert amica del gruppo.
“We Who Wait” b/w “New Boys“ sarà disponibile su vinile grazie all’etichetta In The Red Records, in co-edizione con l’etichetta di Rollins.