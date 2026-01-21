Credit: press

Tra i pilastri della scena alternative di metà anni Novanta, i Bush arrivano in Italia per un’unica imperdibile data estiva: la band capitanata da Gavin Rossdale salirà sul palco del BOnsai di Bologna lunedì 6 luglio 2026. I biglietti saranno disponibili QUI.

Dopo un tour nordamericano estivo completamente esaurito, i Bush, composti da Gavin Rossdale (voce e chitarra), Chris Traynor (chitarra), Corey Britz (basso) e Nik Hughes (batteria) saranno in tournée tra Europa e Regno Unito, inclusa la loro prima apparizione all’iconico Stagecoach Festival ad aprile, e molto altro in arrivo. Dopo tre decenni di carriera, i Bush si confermano una delle forze più longeve e dinamiche del rock.